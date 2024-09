Zelensky Apresenta Plano de Vitória a Biden na Próxima Semana

'Plano de vitória' de Zelensky vai ser apresentado a Biden na próxima semana. Objetivo é acabar com a guerra

“Não pode haver um fim para a guerra sem uma das partes envolvida”, argumentou Zelensky, embora se mostre convencido de que a Rússia quer continuar com a guerra, pelo que questionou a vontade de Moscovo em participar na conferência de paz, que poderá realizar-se ainda este ano. “Os danos nestas instalações representam um elevado risco de um incidente nuclear com consequências globais”, alertou Bibiga, referindo-se à central nuclear de Zaporijia, ocupada pelas forças de Moscovo.

Fumio Kishida, primeiro-ministro do Japão, está nos Estados Unidos para uma visita de quatro dias onde, além de reunir-se com Joe Biden, vai também encontrar-se com Volodymyr Zelensky, de acordo com oNeste encontro, é esperado que o primeiro-ministro japonês reforce as intenções de continuar a ajudar Kiev, assim como a continuidade das sanções contra Moscovo.

