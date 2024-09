Zelensky admite negociações diretas com a Rússia em novo plano de paz

O Presidente ucraniano admitiu este sábado que a nova proposta de plano de paz para a Ucrânia deveria permitir negociações diretas com a Federação RussaA Rússia anunciou este sábado que não participará na segunda cimeira sobre a Ucrânia planeada por Kiev para novembro, depois de o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky , ter admitido essa possibilidade.

Hoje, Zelensky admitiu que a nova proposta de plano de paz para a Ucrânia deverá permitir negociações diretas com a Federação Russa. Embora Kiev mantenha a sua exigência de uma paz"justa", que levaria as tropas russas a abandonar as fronteiras internacionalmente reconhecidas do país, incluindo a península da Crimeia, Moscovo disse apenas estar pronto a considerar"propostas sérias" que tivessem em conta"a situação no terreno refletindo realidades geopolíticas".

Ucrânia Rússia Paz Zelensky Negociações

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



expresso / 🏆 8. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Rússia rejeita “plano de paz” de Zelensky para acabar guerra na UcrâniaKremlin critica Presidente ucraniano e promete continuar aquilo a que chama de “operação militar especial”.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Volodymyr Zelensky antecipa junto de Joe Biden a apresentação do seu 'plano de vitória'O presidente ucraniano admitiu, esta sexta-feira, esperar que o seu 'plano de vitória', abra 'caminho a uma paz confiável'. Aguardava-se em novembro, a divulgação pública deste plano, durante mais uma cimeira sobre a guerra na Ucrânia, mas Biden vai ser informado de antemão.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Rússia garante que não participará em cimeira de paz planeada por KievPresidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, teria admitido a possibilidade.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Putin liga a Lula para discutir plano de paz para a Ucrânia já rejeitado por ZelenskyPlano foi apresentado em maio conjuntamente com o Brasil e a China.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

EUA Viram Plano de Paz de Zelensky e Ataque Russo na Ucrânia Causa Várias BaixasLinda Thomas-Greenfield, embaixadora dos EUA junto às Nações Unidas, afirmou que os Estados Unidos já viram o plano de paz do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Paralelamente, um ataque russo na região de Zaporizhzhia resultou em pelo menos duas mortes e cinco feridos.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Zelensky admite negociações de paz diretas com MoscovoO Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, admitiu hoje que a nova proposta de plano de paz para a Ucrânia deverá permitir negociações diretas com a Federação Russa.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »