'Zé Lopes, eras capaz de entrar no Big Brother?'

Zé Lopes esteve a responder a algumas perguntas dos fãs, este fim de semana, e uma delas foi relacionada com a possibilidade de entrar num reality show. 'Eras capaz de entrar num reality show como o Big Brother?', lê-se numa das perguntas. O profissional da TVI respondeu. 'Acho extremamente corajoso quem entra num desafio como o BB. Eu gostava pela experiência, mas sei que a exposição é muita e não é fácil', esclareceu.

Outra questão foi sobre o que ainda falta concretizar: 'Tanta coisa! Só espero que Deus me dê saúde e força para conseguir conquistar tudo o que pretendo. Eu acredito'. Quanto a apresentar um programa só dele, Zé Lopes explicou que 'os programas não são de quem os apresenta, são sim do público que os vê'. 'Claro que gostava de fazer caminho como apresentador de televisão. Não depende de mim.

