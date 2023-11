Zé Lopes: 'Comentar um formato como o Big Brother é das tarefas profissionais mais exigentes que já a ...

Porque acho verdadeiramente incrível perceber como é que um programa de televisão consegue marcar tantas pessoas de faixas etárias distintas', acrescentou ainda Zé Lopes. 'Sempre que me sento neste banco ou no sofá dos extras ou do “dois às dez”, o meu objetivo passa por fazer o meu trabalho da melhor forma que consiga.

:

ATELEVİSAO: Flávio Furtado reage a 'guerra' no 'Big Brother': 'Há pessoas ali dentro que não ...Flávio Furtado fala sem pudores...

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ATELEVİSAO: Cláudio Ramos pede desculpa em direto a mãe de ex-concorrente do 'Big Brother'Cláudio Ramos pede desculpa publicamente...

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ATELEVİSAO: Big Brother: Francisco Vale eleito o melhor jogador da semanaAs reações foram diversas por parte dos espetadores do Big Brother.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ATELEVİSAO: Após polémicas no Big Brother, Cristina Ferreira deixa mensagem aos espectadoresCristina Ferreira terminou o diário especial do Big Brother com uma mensagem para os espectadores.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ATELEVİSAO: Big Brother: A ferver! Diário especial hoje com Cristina FerreiraO ambiente na casa do 'Big Brother' está a aquecer.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ATELEVİSAO: Sónia Jesus sofre pequeno acidente: 'Levei com uma porta em cima'A conhecida concorrente do 'Big Brother 2020' falou também sobre a adaptação do Fabian ao infantário.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »