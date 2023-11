Xi Jinping visita os Estados Unidos para encontro com Joe Biden

O líder chinês, Xi Jinping, está de volta a solo americano, seis anos após a última visita. Com uma agenda preenchida – focada na Cimeira entre os 21 membros da Cooperação Económica da Ásia-Pacífico –, o Presidente da China reuniu-se com o seu homólogo americano, Joe Biden, assinalando o primeiro encontro de alto nível entre os dois países desde novembro do ano passado.

É certo que a cooperação e entendimento entre as duas principais potências mundiais são imperativos básicos para a manutenção da tranquilidade geopolítica, numa ordem que se tem caracterizado pela sua geometria variável. No último ano, a relação bilateral atravessou um dos pontos mais baixos, mas as últimas declarações, marcadas pela necessidade de um entendimento, eram animadoras.Gavin Newsom, o governador da Califórnia e uma das principais figuras do atual Partido Democrático, assume nesta visita presidencial um papel de relevo – polémico também – e que não se deve subestima





