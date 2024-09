Xenofobia na UE aumenta com falta de representatividade e baixa participação dos jovens

A falta de representatividade nas instituições europeias, a par de um “pró-europeísmo morno” no centro e leste da Europa e a fraca participação dos jovens em eleições estão a afetar os valores cívicos do bloco europeu, indica um estudo do grupo de reflexão European Council on Foreign Relations

O relatório observa que houve um aumento significativo de violência e xenofobia depois do ataque do Hamas a Israel a 7 de outubro, que levou. O discurso anti-imigração também foi alimentado por campanhas de partidos de extrema-direita dos países europeus, que ganharam eleições em França, Itália, Bélgica, Áustria e na Hungria.

Alemanha controla fronteiras e corta livre circulação no Espaço Schengen: países vizinhos vão imitar ou criticar?

Xenofobia UE Representatividade Jovens Eleições

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



expresso / 🏆 8. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

União Europeia caminha para um “europeísmo étnico”: o sentimento europeu em ano de guerras e eleiçõesA falta de representatividade nas instituições europeias, a par de um “pró-europeísmo morno” no centro e leste da Europa e a fraca participação dos jovens em eleições estão a afetar os valores cívicos do bloco europeu, indica um estudo do grupo de reflexão European Council on Foreign...

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Turismo Continua A Ser Motor Principal Da Economia PortuguesaApesar de sinais de desaceleração, o turismo continua a impulsionar a economia portuguesa, representando cerca de metade do crescimento real do PIB em 2022. O setor contribuiu com 19,1% da riqueza produzida no país no ano passado, segundo o relatório do World Travel & Tourism Council (WTTC).

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Homem detido em Famalicão por coação sexual a duas menores foi libertado por falta de advogadoA Polícia Judiciária de Braga deteve um homem de 42 anos depois de ter coagido sexualmente duas menores de 16 e 17 anos junto a uma escola em Famalicão. Segundo avança o Jornal de Notícias, o suspeito foi entretanto libertado por falta de advogado devido à greve das defesas oficiosas.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Ano letivo arranca com 60% das escolas abertas, mas milhares de professores em faltaO ano letivo arranca hoje com cerca de 60% das escolas abertas, mas milhares de professores em falta, um cenário que o ministro da Educação admite que poderá agravar-se nos próximos dias, mas mantém as metas otimistas.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Federação açoriana diz que falta de água para animais é 'muito preocupante'O presidente da Federação Agrícola dos Açores afirmou hoje que a seca no arquipélago é 'transversal' a todas as ilhas, tratando-se em alguns casos de uma situação 'muito preocupante' sobretudo devido à falta de água para os animais.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Guterres alerta para falta de fundos para ajuda humanitária com inverno a chegar na UcrâniaGuterres recordou que as Nações Unidas são a maior presença internacional no país, entregando ajuda vital a mais de 6,2 milhões de pessoas apenas este ano

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »