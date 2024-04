World Central Kitchen: A ONG atacada em Gaza

A organização não governamental World Central Kitchen, sediada nos EUA, foi criada pelo famoso chef Jose Andres, que já recebeu duas estrelas Michelin, e pela mulher Patrícia. Foi criada em 2010, na sequência de um grande terramoto no Haiti, com o objetivo de disponibilizar ajuda alimentar de emergência aos sobreviventes.

UE agradece à World Central Kitchen por ajuda humanitária em GazaO Alto Representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, agradeceu à organização não-governamental World Central Kitchen (WCK) pelo 'seu ato de humanidade'. A WCK enviou 200 toneladas de alimentos para Gaza.

Von der Leyen expressa condolências a famílias de trabalhadores de ONG mortos em GazaMorreram sete funcionários da World Central Kitchen.

ONG suspende operações após ataque que matou sete funcionários em GazaA organização não-governamental (ONG) World Central Kitchen anunciou hoje a suspensão das atividades na Faixa de Gaza, após a morte de sete funcionários de ajuda humanitária num aparente ataque aéreo israelita.

Sete trabalhadores humanitários morrem após ataque israelita em Gaza: “Imperdoável”Britânico, australiano, norte-americano e polaco entre os membros da ONG World Central Kitchen atingidos por ataque aéreo do Exército israelita após descarregarem mais de 100 toneladas de alimentos.

World Kitchen suspende operações após ataque israelita que matou sete funcionários em GazaOrganização, fundada pelo ‘chef’ espanhol José Andrés, é uma das duas ONG ativamente envolvidas na entrega de ajuda a Gaza por barco a partir de Chipre

Netanyahu admite que exército matou 'sem querer' trabalhadores humanitários da World KitchenNa sequência do ataque, a World Kitchen, que está envolvida na entrega de ajuda a Gaza por via marítima a partir de Chipre, suspendeu a sua operação no enclave palestiniano

