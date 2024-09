Wook comemora 25 anos: 'Segredo do sucesso é fazer bem continuamente'

Nos 25 anos da Wook , Pedro Aragão admite que redes sociais impulsionam vendas de livros a adolescentes e jovens adultos e considera que o segredo do sucesso"é fazer bem continuamente".

se olharmos para o que é hoje a Wook e o que era em 1999 há realmente um salto abismal, mas diria que a grande diferença reside essencialmente no mercado . Muitos clientes fizeram a sua primeira compra online a fazer a compra dos livros escolares e eram guiados à mão, quase. Ligavam para o apoio ao cliente e os nossos agentes iam dizendo ‘agora vai encontrar um botão ali em cima, clique ali’, ‘agora está a pedir-me o cartão de crédito, é seguro?’, ‘é seguro, está encriptado’. Claro que se esta primeira compra foi uma boa experiência, depois repetem.

O Tik Tok é um potenciador, sem dúvida. O Tik Tok e todas as redes sociais são potenciadores de tendências

