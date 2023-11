Web Summit tem nova CEO após controvérsia

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.

Katherine Maher aproveitou a primeira conferência de imprensa como CEO da Web Summit para reafirmar o virar de página na liderança da conferência, depois de o fundador, Paddy Cosgrave, se ter demitido após opiniões que geraram controvérsia:A empresa está focada em voltar à missão de ser anfitriã das conversas, em vez do centro das discussões , e é nesse sentido que vou conduzir a organização daqui em diante”, disse a gestora, que já foi líder da Wikipédia.de Cosgrave acerca do conflito entre Israel e o Hamas, empresas como Amazon, Google, Meta e IBM decidiram abandonar a conferência, e nem a designação de uma nova CEO as fez voltar atrás.Cosgrave se demitiu “porque estava a tornar-se uma distração para o sucesso do evento”. “O Paddy abandonou o conselho de administração e as suas responsabilidades como CE

: