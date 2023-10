Web Summit: as críticas de Paddy Cosgrave a Israel são “um problema” e “justificam medidas de segurança excecionais” durante o evento

O fim do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) já foi adiado por duas vezes. Mas no próximo domingo vai mesmo deixar de existir

A nova Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros (UCFE), já designada de “mini-SEF”, vai ter a primeira prova de fogo com a Web Summit, que se realiza em Lisboa entre 13 e 16 de novembro.

PSD, CDS e PS aprovam 7 milhões para a Web Summit, Moedas pede separação entre evento e opiniões de Paddy CosgraveSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Moedas com cláusula para Web Summit: organização terá de devolver dinheiro se empresas e participantes falharemCâmara Municipal de Lisboa aprovou 7 milhões de euros para a Web Summit. Mas com uma novidade: se houver 'menos gente' ou se evento 'for mais pequeno', financiamento será devolvido ou não transferido. Consulte Mais informação ⮕

Câmara de Lisboa entrega mais sete milhões de euros à Web SummitProposta foi aprovada com os votos a favor do PSD/CDS e do PS na autarquia. A cimeira tecnológica vai receber do município mais 700 mil euros do que em 2022. Consulte Mais informação ⮕

Web Summit não deve ser confundida com o cofundadorNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Câmara de Lisboa apoioa Web Summit em sete milhões de eurosA proposta determina a transferência para a ATL de 7.067.864 euros, para 'assegurar a cedência, disponibilização dos espaços necessários à realização do evento e dos serviços de Wi-Fi/ICT'. Consulte Mais informação ⮕

A Web Summit vai sobreviver?Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕