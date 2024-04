Warner Bros. anuncia o lançamento do quinto filme de Matrix com Drew Goddard como guionista e diretor

A Warner Brothers anunciou esta quarta-feira o lançamento do quinto filme de Matrix, que contará com Drew Goddard, realizador de The Martian e The Cabin in the Woods, como guionista e diretor do projeto. “Drew chegou à Warner Bros. com uma nova ideia que todos acreditamos ser uma forma incrível de continuar o mundo de Matrix, honrando o que Lana e Lilly começaram há mais de 25 anos e oferecendo uma perspetiva única baseada no seu amor pela série e pelas personagens.

Toda a equipa da Warner Bros. Discovery está entusiasmada por Drew estar a fazer este novo filme Matrix, acrescentando a sua visão ao cânone cinematográfico que os Wachowskis passaram um quarto de século a construir aqui no estúdio”, comentou Jesse Ehrman, da produção da Warner Bros. Motion Pictures. Goddard também se mostrou entusiasmado por este trabalho, referindo que “não é uma hipérbole dizer que os filmes Matrix mudaram o cinema” e a sua vida, já que “a arte requintada de Lana e Lilly” inspira-o “diariamente”

