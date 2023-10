Wall Street fecha sem rumo antes de reunião da Fed sobre política monetária

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje sem rumo, com o índice seletivo Dow Jones em baixa e o alargado S&P500 a entrar em correção, antes de uma semana crucial com a reunião da Reserva Federal (Fed) sobre política monetária

Pelo contrário, o tecnológico Nasdaq fechou positivo, com um ganho de 0,38%, a beneficiar designadamente dos bons resultados apresentados na véspera pela Amazon, que acabou com uma valorização de 6,83%.

Uma decisão sobre a taxa de juro de referência da Fed é esperada para quarta-feira, com os investidores a esperarem quase que por unanimidade a manutenção do seu valor, mas a aguardarem as indicações que o presidente da Fed, Jerome Powell, vai dar durante a conferência de imprensa posterior. headtopics.com

A situação geopolítica no Médio Oriente também pesou na contenção dos investidores na véspera de um fim de semana. Na frente económica, a evolução dos preços em setembro nos EUA, medida pelo índice PCE, foi de 3,4% em termos anuais e 0,4% em termos mensais, tal como em agosto, mas acima do previsto.

