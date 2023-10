Vuelta2024. Prova arranca de Lisboa em agosto com três etapas em Portugal

Tem partida em Portugal a próxima edição da Volta a Espanha em Bicicleta.

Foi apresentado hoje o figurino da"Vuelta 2024", que vai arrancar em Lisboa a 17 de Agosto e tem mais duas etapas em território nacional.

Autarcas confiantes que retorno das etapas lusas da Vuelta2024 será superior ao esperadoA estimativa para retorno direto, em dormidas e consumo, ascende aos 500 mil euros diários, um número que permitiria duplicar o investimento feito nas três etapas lusas da Volta a Espanha de 2024, orçamentado em dois milhões de euros.

'A França em Lisboa': França é atualmente o quarto principal investidor em PortugalSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Sporting à prova de sustos e de quebras na Polónia"Leões" defrontam, nesta quinta-feira, o Rakow em jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Portimão volta a receber prova do Mundial de Superbike em 2024Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Kavita Shah apresenta Cape Verdean Blues em PortugalCantora norte-americana tem concertos em Lisboa, Porto e Lamego, nos três primeiros dias de novembro.

Distinção. Policiamento comunitário de Lisboa ganha prémio europeuO ex-comandante da Polícia Municipal de Lisboa, superintendente chefe Paulo Caldas, espera que, com este prémio e os resultados do policiamento comunitário em Lisboa, 'as autoridades com responsabilidade na segurança da cidade de Lisboa, olhe para para este modelo como um modelo de futuro'.