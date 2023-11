Votações na especialidade do OE2024 iniciam-se com recorde de propostas de alteração

As votações na especialidade da proposta do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) iniciam-se esta quinta-feira, com os deputados a debaterem e votarem as mais de 1.900 propostas de alteração ao documento, naquele que é um novo recorde.

Medina diz que continua a defender aumento do IUC mas percebe eliminação pelo PS A especialidade do OE2024 decorre num contexto invulgar, uma vez que o Presidente da República anunciou a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições legislativas antecipadas, na sequência do pedido de demissão do primeiro-ministro, o que não foi impedimento de um novo máximo de propostas. Segundo a página do parlamento na internet, deram entrada 1 931 propostas de alteração ao Orçamento, tendo sido retiradas 35. A liderar o número de propostas está o PCP, com 507, seguido pelo Chega, com 441 propostas. Já o maior partido da oposição, o PSD, propôs 307 alterações, enquanto o BE submeteu 184 propostas. O partido com o menor número de alterações submetidas foi a IL, com 58 propostas





OE2024: Ribau Esteves considera proposta de Orçamento positiva para os municípiosUma segunda medida que o vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses classifica como 'importante e muito positiva' é deixarem os municípios de suportar as despesas com a ADSE dos seus funcionários.

OE2024: IL vai propor revogação do aumento do IUC e desconfia de garantias de MedinaPresidente da Iniciativa Liberal revelou que vai apresentar uma proposta para revogar o aumento do Imposto Único de Circulação e assumiu desconfiar do travão anual de 25 euros.

Guardas prisionais. Associação de chefes alerta para gravidade da situação no setorA Associa&231;&227;o alega que os guardas prisionais foram esquecidos do OE2024.

OE2024: Audiogest propõe dedução de assinaturas de streaming em sede de IRSA associação que representa os produtores musicais em Portugal propôs que o Orçamento contemple despesas com assinaturas de serviços de streaming dedutíveis em IRS.

PCP quer tirar o aumento do IUC e a taxa sobre plásticos leves do OE2024Os comunistas querem eliminar o aumento de 25 euros do IUC para carros anteriores a 2007 e a taxa de quatro cêntimos sobre os sacos de plástico leves do próximo Orçamento do Estado.

Ministro das Finanças irá ao parlamento defender a proposta do OE2024Fernando Medina ser&225; ouvido &224;s 15h00 pelos deputados da Comiss&227;o de Or&231;amento e Finan&231;as (COF) sobre a proposta or&231;amental.

