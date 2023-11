Von der Leyen nos Balcãs para dar apoio económico e exigir reformas

A presidente da Comissão Europeia vai estar hoje na Macedónia do Norte, partindo na segunda para o Kosovo, terça visita o Montenegro e a Sérvia e quarta a Bósnia-HerzegovinaA presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, iniciou este domingo um périplo pelos Balcãs ocidentais, com início na Macedónia do Norte, para apresentar os pormenores do plano europeu para o crescimento económico da região e discutir questões...

Em Skopje, ainda esta tarde, encontrar-se-á com o Presidente da Macedónia, Stevo Pendarovski, e na segunda-feira com o primeiro-ministro, Dimitar Kovacevski, com quem deverá participar numa conferência de imprensa, segundo os media locais.

Von der Leyen deverá também deslocar-se a Pristina na segunda-feira, onde se reunirá com as autoridades do Kosovo. Na terça-feira, visitará o Montenegro e a Sérvia e concluirá a sua viagem na quarta-feira com uma visita à Bósnia-Herzegovina. headtopics.com

Na cimeira do"Processo de Berlim" entre os líderes europeus e dos Balcãs, realizada em Tirana em meados deste mês, Von der Leyen anunciou um novo plano de crescimento europeu para os países dos Balcãs ocidentais que poderá duplicar o crescimento das suas economias até ao final da década.

O plano abre o acesso ao Mercado Único da União Europeia por parte das empresas da região em diferentes domínios, mas exige que os países dos Balcãs concluam o seu mercado comum regional e acelerem as reformas para alinhar os seus padrões e normas com os europeus. headtopics.com

A União Europeia tenciona conceder um pacote financeiro de 6 mil milhões de euros para investimentos e reformas nos Balcãs (4 mil milhões em empréstimos e 2 mil milhões em subsídios), mas condiciona o seu financiamento à realização das reformas exigidas.

