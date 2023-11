Voluntários distribuem refeições frias para ajudar os necessitados

Todos os dias saem da Comunidade Vida e Paz centenas de refeições frias para ajudar quem delas mais precisa. Mas o trabalho é mais que isso e, às vezes, uma breve conversa ou um sorriso fazem toda a diferença.Já é de noite. No inverno anoitece mais cedo e as noites são mais frias. Para muitos, é hora de estar no conforto do lar. Outros não o têm.

É para que estes consigam sentir algum conforto, há centenas de voluntários que deixam o quente das suas casas para que outros possam sentir também calor. No coração. É o caso de Dulce, voluntária desde 2017 na Comunidade Vida e Paz. É novembro, são quase 20h, está frio e chove mas a vontade de fazer bem pelos outros é maior que a de estar em casa. Quando chegamos, Dulce já lá está e as caixas com centenas de sandes e iogurtes já estão empilhadas. É mais uma noite de distribuição de comidas frias – a ceia, como lhe chamam – como, aliás, acontece todos os dias sem exceção. 365 dias por an

:

İTWİTTİNG: Não conseguimos erradicar todos os sem-abrigo mas queremos diminuir o númeroA diretora-geral da Comunidade Vida e Paz, Renata Alves, traça o perfil dos sem-abrigo e teme que a atual situação económica atire mais pessoas para a rua. Só em Lisboa ajudam 500 pessoas, acresce Loures e Odivelas.

