Volta à Espanha começa em Lisboa

A ideia de colocar Portugal no trajeto da Volta à Espanha tem quatro anos, mas só agora foi possível concretizar a ideia.

A edição de 2024 vai ter três etapas no nosso país. Começa a 17 de agosto com o contrarrelógio individual de 11 km entre o Mosteiro dos Jerónimos e a Praia da Torre, em Oeiras. A segunda etapa, dia 18, leva o pelotão de Cascais até Ourém, e a terceira etapa, dia 19, liga a Lousã a Castelo Branco, com passagem pela Serra da Estrela.

Vão estar presentes as principais equipas que disputam o World Tour, ou seja, os melhores ciclistas do mundo vão andar pelas estradas nacionais, iucluindo dez portugueses, que «estão bastante motivados para a prova», como referiu Delmino Pereira, presidente da Federação Portruguesa de Ciclismo. headtopics.com

O investimento português não chega a dois milhões de euros e o retorno financeiro vai ser elevado com uma caravana com mais de três mil pessoas. O retorno mediático e a projeção de Portugal no mundo vai ser enorme.

A prova é transmitida em direto para 190 países, com uma audiência superior a 500 milhões de pessoas.

#7 Ricardo Kendall aposta no turismo após vender Smart Studios por 200M€Nascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

#7 Turismo: Há excesso de turistas em Portugal?Nascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Israel realizou incursão terrestre em GazaNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Furacão Otis deixa rasto de destruição no MéxicoNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Porche. O homem pensa a obra nasceNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Pelo menos 22 mortos em tiroteio nos EUANascer do SOL Consulte Mais informação ⮕