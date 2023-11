Vizela-FC Porto. Jorge Sánchez e Francisco Conceição são titulares

O Vizela chega a esta partida vindo de uma vitória que se seguiu a quatro jogos consecutivos sem ganhar, já que ganhou ao Atlético (Taça de Portugal, 0-1), empatou com o Estoril (2-2) e o Farense (0-0) e perdeu com o Benfica (1-2) e o Portimonense (2-3).

Já o FC Porto vem de três triunfos seguidos, contra Portimonense (1-0), Vilar de Perdizes (Taça de Portugal, 0-2) e Antuérpia (Liga dos Campeões, 1-4), depois de ter perdido contra o Benfica (1-0) e o Barcelona (Liga dos Campeões, 0-1).Sem Wendell, Zaidu e Galeno, Sérgio Conceição aposta no reforço Jorge Sánchez na esquerda da defesa e também lança Francisco Conceição no ataque, deixando André Franco no banco.

