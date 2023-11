Vizela-FC Porto. Eustáquio aumenta a vantagem dos dragões (0-2, 44')

É um grande golo de Stephen Eustáquio. O internacional canadiano recebeu à entrada da grande área e descaído na direita, tocou para dentro e atirou cruzado à baliza, sem qualquer hipótese para Buntic.Evanilson! Grande oportunidade para o FC Porto, com o avançado a aparecer isolado na cara de Buntic e o guarda-redes a evitar o segundo golo dos dragões.Cabeceamento ao lado de Nuno Moreira, na sequência de um cruzamento vindo da direita.

Manuel Oliveira assinala penálti para os dragões! Falta de Bruno Wilson sobre Evanilson no interior da grande área do Vizela.Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto, é o árbitro da partida. Carlos Campos e Hugo Santos são os árbitros assistentes e João Afonso é o quarto árbitro. André Narciso, assistido por Vasco Marques, é o responsável pelo VAR.

Já Sérgio Conceição referiu que o adversário é “uma equipa com qualidade, que está sólida na Primeira Liga”. “É sempre um terreno muito difícil, não só pelo ambiente criado pelos próprios adeptos como também pela qualidade coletiva e individual do Vizela. Esperamos um jogo difícil, dentro de um Campeonato cada vez mais competitivo e do tempo que tivemos para preparar este jogo, que não foi muito. headtopics.com

