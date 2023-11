Vistos Gold. Fantasmas da burguesia

Os operários não compram casa porque estão cada vez mais pobres, a classe média está na mesma encruzilhada porque empobreceu e não tem intimidades com o capital, mas a burguesia também não está em bons lençóis. É o caso de Angela de Atayde. Com carreira feita na Comissão Europeia não é a emigrante típica, mas sempre acalentou o desejo de empreender o caminho de volta à sua terra mal se reformasse.

Angela Atayde, com a família a residir na linha do Estoril, onde vivera parte da sua infância e adolescência, torcia pelo regresso ao berço e, eliminadas as arestas com o marido, mal chegou a hora, regressou. Mas rapidamente percebeu que os sonhos são como o mercúrio. Escapa-se por onde pode.

De pele limpa, sem maquilhagem, os mesmos traços de colegial tímida e disciplinada de quem andou no Colégio de Odivelas e partiu para a Suíça, em 1978, para tirar Relações Internacionais e Ciências Políticas, curso que à época ainda não existia em Portugal, Angela assume uma posição quase defensiva quando explica como é que com tamanha quantia em jogo ainda não conseguiu encontrar casa. headtopics.com

Num país em plena erosão económica e social, com professores a dormirem em carros, e médicos a fugirem para o interior onde as rendas são mais baixas, trata as palavras como espinhos: “Tenho medo de parecer elitista, mas, agora que eu e o meu marido nos reformamos – e nunca levamos uma vida de grandes extravagâncias, nem tivemos filhos –, o meu sonho é ter uma casa, com um jardim onde possa ter um cão, num local calmo. Se possível no Estoril, para estar próxima da minha mãe. Para isso, reunimos todas as nossas poupanças e estamos dispostos a viver apenas com as nossas reformas.

A situação na habitação tornou-se, entretanto, asfixiante. Em 2022, o Governo, aparentemente, proibia a atribuição para as habitações permanentes nas grandes cidade, abrindo exceção para zonas turísticas como Madeira e Açores ou para o interior do país. A ex-funcionária da instituição europeia regressava ao país precisamente nesse ano. Como uma presa surpreendida, acusa o logro. headtopics.com

