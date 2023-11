Visitas à Redação - Conheça o espaço onde as notícias são feitas

O “Visitas à Redação”, um encontro onde os assinantes podem conhecer o espaço onde, todos os dias, é feito ocujas iniciativas apontam todas para uma aproximação do jornal com os seus assinantes. No Clube há novas newsletters, comentários nas notícias, visitas à redação e conversas virtuais sobre temas de atualidade. Mas, porque sabemos que as conversas não chegam se forem apenas virtuais, o Expressoonde, a cada dia, fazemos as notícias que lhe chegam às mãos (ou ao seu ecrã).

Para que possam conhecer o espaçoabriremos as portas do Expresso para uma visita guiada, que acabará sempre com uma conversa também. As datas serão divulgadas sempre na página do Clube e na página principal do site do Expresso, mas também regularmente por newsletter. Venha ter connosc

:

EXPRESSO: Visitas à redação do Expresso incluem o armário das esfregonas onde trabalha O INIMIGO PÚBLICOSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: “Visitas à Redação”. Esta quinta-feira venha ver-nos a fechar a edição do ExpressoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: O que está Blinken a 'cozinhar' com as suas visitas diplomáticas?Siga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: O que está Blinken a 'cozinhar' com as suas visitas diplomáticas?Siga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: “Um ministro sectorial não pode ser deixado sozinho”: Pedro Nuno quer intervenção de Costa e Medina nas negociações com os médicosSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Marcelo mantém dúvidas sobre decreto de reprivatização da TAPSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »