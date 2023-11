Visita da União Europeia à Ucrânia e processo de adesão de Kiev ao bloco comunitário

O apoio da União Europeia à Ucrânia e o processo de adesão de Kiev ao bloco comunitário vão dominar a visita. Sandra Tavares da Silva: “Depois do 25 de Abril o meu pai montou um acampamento de fuzileiros na quinta. Roubaram-nos e mataram cavalos”. Da infância à reforma, este guia ajuda-o a poupar em todas as fases da vida. Sandra Tavares da Silva: “Depois do 25 de Abril o meu pai montou um acampamento de fuzileiros na quinta. Roubaram-nos e mataram cavalos”.

DNTWİT: A União Europeia anda com o compasso geopolítico desnorteadoA União Europeia apanha com alguns estilhaços do confronto israelo-palestiniano. A sua política externa comum deixou, nesta crise, de ser comum. Desintegrou-se em três frações, como se viu na recente votação na Assembleia Geral da ONU.

DİNHEİRO_VİVO: O nosso Fiat já voltou a ser apanhado pelo Mercedes da União EuropeiaComo tenho referido neste mesmo espaço, o potencial de crescimento da Economia portuguesa é significativamente inferior ao da média da União Europeia (UE).

CMJORNAL: Lula da Silva e Pedro Sánchez discutem como concluir acordo entre UE e MercosulAcordo comercial entre Mercosul e União Europeia, foi fechado em 2019, mas ainda não foi retificado.

EXPRESSO: Presidente da Comissão Europeia visita a Ucrânia para mostrar apoio inabalávelNuma altura em que o foco está no Médio Oriente, a presidente da Comissão Europeia volta à Ucrânia para mostrar que a UE consegue lidar com duas guerras em simultâneo e mantém o apoio inabalável a Kiev.

CMJORNAL: Portugueses só ganham 60% da média europeiaNos rendimentos, Portugal é o 18.º entre os 27 estados-membros da UE.

OBSERVADORPT: Lula da Silva e Pedro Sánchez discutem como concluir acordo entre UE e MercosulPresidente do Brasil e primeiro-ministro espanhol falaram da necessidade de acelerar a conclusão do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, fechado a 28 de junho de 2019.

