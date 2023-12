Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.

mensagem de Natal, num discurso de autoelogio ao seu legado que também aponta para o futuro, para as eleições de 10 de março e para uma desejável vitória do PS de Pedro Nuno Santos, sem a mencionar, porque ainda há “muito trabalho em curso que não podemos parar”. baixo PIB per capita as notas dos alunos portugueses degradaram-se substancialmente. Aliás, foram estes três pontos – crescimento económico, dívida pública e qualificações – que António Costa indicou como “Portugal conseguiu libertar-se de décadas de crónicos défices orçamentais, foi essa libertação que tem permitido reduzir a nossa dívida pública, mas fizemo-lo com base no crescimento económico PIB português registou, em 2022, um crescimento de 6,7%, bem acima dos 3,5% da Zona Eur





ECO_PT » / 🏆 3. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

​“Às vezes uma exaustão encharcada em sangue abre espaço para uma negociação”Tem passaporte portugu&234;s, descende de judeus sefarditas, defende que a ocupa&231;&227;o israelita da Cisjord&226;nia foi “um desastre” e que &233; poss&237;vel ter dois Estados, palestiniano e israelita, quando houver “l&237;deres moderados e corajosos” de ambos os lados.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Visão económica e política do país e do mundoUma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.Quando, em janeiro, os Emirados Árabes Unidos anunciaram que Sultan al-Jaber iria liderar as negociações na cimeira do clima das Nações Unidas deste ano (COP 28), a notícia foi recebida com surpresa e alguns elogiosao mesmo tempo que lidera uma indústria que é responsável pela crise“, apontou a ativista sueca, Greta Thunberg. Para uns, Jaber — formado pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e pela Universidade de Coventry, em Inglaterra — foi uma escolha promissora para liderar as negociações sobre o clima, no Dubai

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Arrendar um estúdio custa o dobro de um quarto. Quando viver sozinho se torna quase impossívelVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Pistas de gelo, rodas-gigantes e espetáculos para começar a entrar no espírito natalícioVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Na primeira pessoa: “Há quem limpe casas; eu limpo o lixo da internet. Não sabia que o ser humano era capaz de coisas tão cruéis”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Miomas uterinos: O que são, o que podem implicar e os tratamentos possíveisVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »