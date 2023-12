Violência Obstétrica. "Dar à luz não se devia tornar num pesadelo"

Margarida, Clara e Filipa não faziam ideia de aquilo que aconteceria quando entrassem em trabalho de parto. O momento que devia ser o mais importante das suas vidas foi um pesadelo, deixando traumas até hoje. Até quando terão as mulheres de sofrer em silêncio? Esperamos que os hospitais sejam locais seguros. Se temos de recorrer aos seus serviços, a expectativa é que nos tratem com cuidado, profissionalismo e empatia.

Que possamos largar o peso da preocupação e entregar-nos a especialistas que responderão às nossas necessidades. Infelizmente, nem sempre é isso que acontece. A violência obstétrica - violência contra as mulheres no contexto da assistência à gravidez, parto e pós-parto –, é uma realidade e o tema está cada vez mais na ordem do dia. As páginas dededicadas ao assunto têm-se multiplicado com o passar dos anos e são cada vez mais as mulheres que querem contar a sua história, mesmo que muitas decidam fazê-lo no anonimato por medo ou traum





itwitting » / 🏆 4. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Famílias serão despejadas para dar lugar à expansão do metrô de LisboaSeis famílias serão despejadas para dar lugar à expansão da Linha Vermelha do metrô de Lisboa. Os inquilinos estão preocupados com a falta de moradia.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Só vale dar porrada das amígdalas para baixoFoi, mais uma vez, o clássico mais duro e violento dos clássicos: uruguaios e argentinos fervem por pouco. &etilde;

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Só vale dar porrada das amígdalas para baixoNascer do SOL

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Pedro Sánchez apresenta novo governo com objetivo de dar estabilidade à EspanhaO primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, apresentou os nomes do seu novo governo, que tem como objetivo dar estabilidade ao país. O governo é composto por 12 mulheres e 10 homens, com um núcleo duro que transita do anterior executivo e cinco ministros da aliança Sumar de Yolanda Díaz. O Partido Popular denuncia o governo como 'feito à medida da amnistia' e 'manchado pela forma como chegou ao poder'. Sánchez afirma que o novo governo é 'continuista' nas questões económicas e dará prioridade às políticas sociais.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

PSD recomenda recato a Costa e pergunta 'quem é o PS para dar lições de estabilidade'Hugo Soares referiu que o PSD j&225; foi "t&227;o claro" sobre a rejei&231;&227;o de uma eventual coliga&231;&227;o ou acordo p&243;s-eleitoral com o Chega que "s&243; o doutor Ant&243;nio Costa ainda n&227;o percebeu, de resto o pa&237;s todo j&225; percebeu".

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

PSD acusa PS de dar 'a maior cambalhota orçamental dos últimos anos'O PSD acusou esta quarta-feira o PS de ter dado 'a maior cambalhota orçamental dos últimos anos' ao recuar no agravamento do IUC, enquanto a IL classificou esta proposta de 'eleitoralismo puro e duro'.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »