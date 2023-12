A violência intensifica-se no sul da Faixa de Gaza, onde milhares de civis procuram proteger-se dos combates entre as forças israelitas e elementos do Hamas. Envolveram-se este domingo em violentos combates no sul da Faixa de Gaza, onde centenas de milhares de pessoas tentam desesperadamente proteger-se, indicaram fontes do Hamas. Israel diz que o movimento começa a mostrar “sinais de colapso".

, ao início do dia, perto de Khan Younis e na estrada entre esta cidade e Rafah, perto da fronteira com o Egito, de acordo com o movimento islamita palestiniano. Algumas horas mais tarde, uma fonte próxima dos ramos militares do Hamas e do movimento Jihad Islâmica disse à agência de notícias France-Presse (AFP) que os dois grupos estavam envolvidos em"violentos confrontos" em torno de Khan Younis. O Hamas está a dar sinais de colapso e que é preciso manter a pressão para que os militantes se rendam. “Vejo as nossas conquistas de dia para dia. Todos os dias vemos terroristas a serem mortos, a serem ferido





SICNoticias » / 🏆 2. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Hamas anuncia aproximação de acordo de tréguas na Faixa de GazaO Hamas anunciou, esta terça-feira, que se aproxima da conclusão de um acordo de tréguas na Faixa de Gaza, declarou o líder do movimento islamita palestiniano, Ismail Haniyeh.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Hamas e Jihad Islâmica aceitam acordo de tréguas na Faixa de GazaDe acordo com fontes do Hamas e da Jihad Islâmica, os dois movimentos aceitaram um acordo de tréguas na Faixa de Gaza, que será anunciado pelo Qatar e pelos mediadores do conflito. O Governo israelita ainda não reagiu a estas declarações.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Joe Biden afirma que acordo sobre libertação de reféns na Faixa de Gaza está próximoO Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou esta terça-feira que está para muito breve um acordo sobre a libertação de reféns detidos na Faixa de Gaza pelo grupo islamita palestiniano Hamas.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Ataque israelense a hospital na Faixa de Gaza deixa 12 mortosPelo menos 12 pessoas morreram em ataques do exército israelita ao hospital Indonésio, localizado perto de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, informou o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Conflito israelo-palestiniano se intensifica na Faixa de GazaIsrael prepara-se para expandir operação na Faixa de Gaza, enquanto o número de deslocados internos aumenta para 1,7 milhões. Forças de Defesa de Israel advertem residentes do campo de refugiados de Jabalia para a necessidade de deixarem a cidade de Gaza.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Reféns com nacionalidade israelita e portuguesa levados para a Faixa de GazaIdan Shtivi estará entre os três reféns com nacionalidade israelita e portuguesa que se acredita terem sido levados a 7 de outubro para a Faixa de Gaza. Omri Shtivi diz à Renascença que os contactos com as autoridades portuguesas têm partido sempre das famílias das vítimas.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »