Vin Diesel acusado de agressão sexual por ex-assistente de 'Velocidade Furiosa'

Ex-assistente refere que o ator da saga 'Velocidade Furiosa' a apalpou, beijou-a à força e masturbou-se à sua frente. A acusação acrescenta que, um dia após os acontecimentos, a mulher foi demitida. O ator norte-americano Vin Diesel foi esta quinta-feira acusado de agressão sexual por uma antiga assistente, num caso que remonta a 2010, durante as filmagens do filme 'Velocidade Furiosa 5'.

De acordo com os documentos judiciais apresentados ao Tribunal Superior de Los Angeles, no Estado norte-americano da Califórnia, Asta Jonasson refere que o ator da saga 'Velocidade Furiosa' a 'Jonasson lutou continuadamente para se libertar das suas mãos, enquanto dizia não repetidamente', mas Vin Diesel ignorou o 'não consentimento' da mulher, pode ler-se no documento. O processo também descreve que, ao não conseguir escapar da situação, Jonasson fechou os olhos 'tentando-se dissociar e desejando que a agressão acabasse





