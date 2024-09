Vila Franca de Xira: conciliando indústria tradicional e nova lógica logística

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.Vila Franca de Xira tem em curso uma articulação entre a velha indústria e o novo paradigma da logística. O presidente da autarquia, Fernando Ferreira, quer conciliar o passado e futuro.

Estamos no interior do maior edifício logístico do país, um investimento de mais de 100 milhões de euros de capital estrangeiro. Vila Franca de Xira ganhou, com uma decisão do Governo de 2008, um cartão-de-visita internacional que só agora é puxado da carteira. Para nós é muito importante captar novos investimentos e depois interligá-los com a indústria aqui à volta. É uma logística de qualidade, também acompanhando a logística de last mile, que teve um aumento exponencial, sobretudo depois do covid, quando houve um hábito de consumo que se alterou. A nossa função é muito de assegurar que a grande Lisboa funciona.

Concentramos aqui uma intermodalidade de transportes que facilita a movimentação logística e empresarial. O caminho é de aumentar a importância relativa de Vila Franca no contexto da Área Metropolitana de Lisboa , para que os investimentos se concretizam. Isto significa, internamente na câmara municipal, garantir um acompanhamento muito próximo dos processos de licenciamento e acompanhar os empresários junto da administração central para tornar isto possível, desde logo com a APA e a CCDR, onde estivemos sempre ao lado dos investidores. Eu e a câmara temos contacto super-próximo com as empresas instaladas e com as que os investidores que querem .

Neste caso, é sem dúvida a proximidade a Lisboa, uma vantagem enorme, sobretudo do ponto de vista da captação de recursos humanos. está encostadinha à estação , a meia-hora da estação do Oriente. A segunda razão é que este é um ecossistema empresarial. Estamos, em voo de pássaro a partir do data center, a 25 metros de um dos grandes produtores do país de baterias para CPU, a Exide Technologies .

Tendo aqui este este projeto onde nós estamos atualmente e a outra frase da plataforma logística a umas centenas de metros, do outro lado da linha do norte, onde está a Schenker e a Rangel e já se sabe que haverá ainda a base da Jerónimo Martins e o datacenter, considera que tem aqui uma âncora para aumentar o investimento privado?

Considerando a sua formação académica em cidades sustentáveis como olha para o eixo de Sacavém, ainda em Loures, até Vila Franca, com tanta indústria, contentores e outros atropelos à salubridade visual.

