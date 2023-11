Viktor Orbán celebra vitória de Robert Fico na Eslováquia

Viktor Orbán foi rápido no teclado quando se tornou claro que Robert Fico vencera as legislativas na Eslováquia. “Adivinhem quem está de volta!”, escreveu o primeiro-ministro húngaro na rede social X (antigo Twitter) na manhã de 1 de outubro. “É sempre bom trabalhar com um patriota. Aguardo com expectativa”, acrescentou.

Durante a campanha, Fico garantiu que, uma vez eleito, não enviaria “nem mais uma bala” para Kiev, classificou as sanções contra Moscovo como “inúteis” e prometeu vetar qualquer pedido de adesão da Ucrânia à NATO. Na semana passada — e pela terceira vez — tomou posse como primeiro-ministro. Originalmente de centro-esquerda, o Smer (Direção), partido que Fico lidera desde a sua fundação, em 1999, adotou em 2020 uma matriz nacionalista e pró-russa.Viragem na Polónia terá efeito de contágio? Sim e não: pode “enfraquecer eurocéticos”, mas persistem “cavalos de Troia” com poder de vet

