Vice-presidente do PSD defende urgência de regulamentar o lobby

Em entrevista à VISÃO, o vice-presidente do PSD, António Leitão Amaro, defende urgência de regulamentar o lobby, no rescaldo da operação Influencer, sugerindo o registo de representantes de interesses particulares e das suas interações com governantes A necessidade de regulamentar o lobby regressou à agenda política e promete ser um dos temas em debate na próxima campanha eleitoral, na sequência da operação.

Quais devem ser os limites das conversas entre representantes de interesses privados e os políticos? Que canais devem ser usados? Em entrevista ao Irrevogável (o podcast de política da VISÃO), António Leitão Amaro, vice-presidente do PSD, sublinha que “é normal que pessoas que têm visões do que é preciso para a sociedade possam aproximar-se para dialogar com o poder político”. Todavia, “é preciso transformar os canais de acesso para serem mais claros e transparentes”. Os sociais-democratas prometem apresentar uma proposta neste sentido já no programa eleitoral que irá ser sufragado a 10 de març

ECO_PT: Visão económica e política do país e do mundoProposta do PS sobre distribuição de lucros aos trabalhadores não cumpre acordo de concertação social. Projetos na ferrovia continuam apesar da queda do Governo. Procuradora-Geral da República redige comunicado que leva à demissão do primeiro-ministro.

