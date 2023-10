Viagens de residentes dentro do país representam 85,6% das deslocações no 2.º trimestre

As viagens de residentes em território nacional representaram 85,6% do total de deslocações no segundo trimestre, enquanto as viagens ao estrangeiro ficaram 1,9% abaixo dos valores registados no mesmo período de 2019, antes da pandemia, divulgou o INE.

De acordo com os dados sobre a procura turística dos residentes, publicados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, no segundo trimestre deste anodas dormidas resultantes das viagens turísticas no segundo trimestre, tendo oPartilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.

Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Trabalhadores do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas realizam uma greve nacionalExigem a abertura de concursos para as carreiras de assistente t&233;cnico, vigilante da natureza, t&233;cnico superior, bombeiro sapador florestal e assistente operacional, entre outras reinvidica&231;&245;es. Consulte Mais informação ⮕

Trabalhadores do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas realizam greve nacionalExigem a abertura de concursos para as carreiras de assistente t&233;cnico, vigilante da natureza, t&233;cnico superior, bombeiro sapador florestal e assistente operacional, entre outras reinvidica&231;&245;es. Consulte Mais informação ⮕

Viagens de residentes representam 85,6% das deslocaçõesNo segundo trimestre deste ano, os residentes em Portugal realizaram 5,7 milhões de viagens, correspondendo a um acréscimo de 6,1%. As viagens ao estrangeiro ficaram 1,9% abaixo de 2019. Consulte Mais informação ⮕

Viagens de residentes dentro do país representam 85,6% das deslocações no 2.º trimestreVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Viagens de residentes dentro do país representam 85,6% das deslocações no 2.º trimestreAs viagens de residentes em território nacional representaram 85,6% do total de deslocações no segundo trimestre, enquanto as viagens ao estrangeiro ficaram 1,9% abaixo dos valores registados no mesmo período de 2019, antes da pandemia, divulgou o INE. Consulte Mais informação ⮕

Viagens de portugueses para o estrangeiro no segundo trimestre ficaram ainda abaixo do registo pré-pandemiaSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕