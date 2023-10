Viagens de residentes dentro do país representam 85,6% das deslocações no 2.º trimestre

De acordo com os dados sobre a procura turística dos residentes, publicados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística, no segundo trimestre deste ano os residentes em Portugal realizaram 5,7 milhões de viagens, correspondendo a um acréscimo de 6,1%.

As viagens em território nacional foram determinantes para o aumento, com uma subida de 5,5% para 4,8 milhões, o que representou 85,6% das deslocações. Já as viagens com destino ao estrangeiro cresceram 9,8%, totalizando 812,2 mil viagens (14,4% do total) e com uma aproximação progressiva aos níveis de 2019, mas ficando ainda 1,9% abaixo desses valores no trimestre em análise (-4,6% no primeiro trimestre deste ano).

As viagens de "lazer, recreio ou férias" foram a principal motivação para viajar entre abril e junho e aumentaram 9,1%, em termos homólogos, representando 48,4% do total de viagens dos residentes, atingindo 2,7 milhões. headtopics.com

O motivo "visita a familiares ou amigos" originou 2,1 milhões de viagens (37,8% do total), registando um crescimento de 3,2% (+1,3% em relação ao segundo trimestre de 2019). Os "hotéis e similares" concentraram 25,3% das dormidas resultantes das viagens turísticas no segundo trimestre, tendo o "alojamento particular gratuito" sido a principal opção de alojamento (60,4% das dormidas).

Viagens na minha terraOs milhos são uma das vantagens do inverno. Consulte Mais informação ⮕

Viagens de residentes dentro do país representam 85,6% das deslocações no 2.º trimestreVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Estrangeiros inflacionam casas de Lisboa e PortoPagam cerca de mil euros mais por m2 em Portugal, segundo INE. Consulte Mais informação ⮕

Técnicos especialistas do INE vão ter valorização salarialCaso a proposta do Governo avance, a entrada nas carreiras de técnicos especialistas em orçamento e finanças e do INE passa a ser de 1.385,99 euros, uma valorização em cerca de 52 euros. Consulte Mais informação ⮕

Imagem viral não mostra ataque a base do EUA na Síria. Imagem é de 2019A fotografia partilhada por vários utilizadores remonta a 2019 e mostra uma operação norte-americana de combate contra o Daesh no Leste sírio. Portanto, a publicação é falsa. Consulte Mais informação ⮕

Avaliação bancária da habitação sobe para recorde de €1.541Apesar de em setembro a avaliação bancária das habitações em Portugal ter subido para um valor histórico, tratou-se do menor aumento mensal desde fevereiro, mostram os dados do INE. Consulte Mais informação ⮕