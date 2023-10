Viagens de portugueses para o estrangeiro no segundo trimestre ficaram ainda abaixo do registo pré-pandemia

No segundo trimestre, apesar do aumento do número de viagens, as deslocações de residentes em Portugal para o estrangeiro ainda ficaram abaixo do registo de 2019, segundo o INE

Os residentes em Portugal viajaram globalmente mais no segundo trimestre deste ano: o Instituto Nacional de Estatística (INE) contabilizou 5,7 milhões de viagens feitas por residentes em abril, maio e junho deste ano, um aumento homólogo de 6,1%. Face ao segundo trimestre de 2019, o último comparável sem os efeitos da pandemia da covid-19, o crescimento foi de 1%.

Porém, as viagens para o estrangeiro ainda ficaram abaixo do registo pré-pandemia. Os residentes realizaram 812,2 mil viagens para fora no segundo trimestre, uma subida de 9,8% em comparação com o trimestre homólogo, mas 1,9% abaixo do segundo trimestre de 2019. headtopics.com

O impulso no número total de viagens foi dado pelas deslocações dentro do País, que cresceram 5,5%, para os 4,8 milhões. Face ao segundo trimestre de 2019, o crescimento foi de 0,5%. As viagens internas constituem a esmagadora maioria das viagens dos residentes, cifrando-se em 85,6% do total no trimestre em questão.

A maior parte das viagens - 48,4% - teve como motivação lazer, recreio ou férias. Na comparação com o trimestre homólogo subiram 9,1%, para alcançar os 2,7 milhões. As visitas a familiares ou amigos significaram 37,8% do total e aumentaram 3,2%, para os 2,1 milhões. headtopics.com

A maioria dos residentes escolheu a modalidade de “alojamento particular gratuito” nestas viagens, representando 60,4%. Já os hotéis significaram 25,3% das dormidas.

Presidentes recém-eleitos do Equador e Guatemala fazem frente ao crime e à corrupção. Sairão vitoriosos?Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Estudo indica que dois terços dos portugueses estão descontentes com o salário e mais de metade 'chumbam' modelo de trabalhoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

A estratégia do Hamas e a resposta de Israel: um fechar de olhos às populações civis?Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Empresário Daniel Noboa eleito Presidente do Equador, o mais jovem de sempreSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Equador: quem era Fernando Villavicencio, o “valente” candidato presidencial vítima de “um execrável assassínio” a dez dias das eleições?Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Conheça Bernardo Arévalo, o filho de peixe que era 8º nas sondagens e foi eleito Presidente da GuatemalaSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕