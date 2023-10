Veto TAP. Marcelo pede esclarecimentos complementares

O primeiro-ministro já reagiu ao veto de Marcelo Rebelo de Sousa à privatização da TAP.

Em nota emitida por São Bento, apenas duas linhas: António Costa diz que regista as preocupações do presidente e que vão ser devidamente ponderadas.A Comissão de Trabalhadores da TAP concorda com os argumentos do presidente da República.

Partidos reagem ao veto de Marcelo na TAP'Novela de constantes ziguezagues' ou 'corolário da incompetência' foram algumas das expressões usadas pelos partidos em reação ao veto do decreto-lei de privatização da TAP. Consulte Mais informação ⮕

TAP: PSD diz que veto é culminar de “novela de constantes ziguezagues” do GovernoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Costa regista preocupações no veto de Marcelo e afirma que serão devidamente ponderadasPrimeiro-ministro reage à devolução ao Governo do diploma da privatização da TAP. Consulte Mais informação ⮕

Presidente da República devolve ao Governo diploma da privatização da TAPChefe de Estado lembra que já tinham sido pedidos esclarecimentos complementares, mas que há três questões que “infelizmente” não ficaram claras nas respostas do Governo. &etilde; Consulte Mais informação ⮕

Costa regista preocupações no veto de Marcelo e afirma que serão devidamente ponderadasVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Presidente da República veta decreto de reprivatização da TAP e pede clarificaçãoEste veto foi divulgado através de uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República. Consulte Mais informação ⮕