Veto de Marcelo na TAP: PSD critica “opacidade” do Governo, IL quer privatização “legal e transparente”, Bloco e PCP esperam travão

Na reação ao veto de Marcelo Rebelo de Sousa ao diploma do Governo sobre a privatização da TAP, os partidos repetem posições. A direita defende a privatização, mas deixa críticas à “falta de clareza” do PS. Já a esquerda espera que seja relançado um debate capaz de reverter a decisão socialista

Poucos minutos depois, António Costa enviou uma nota às redações garantindo que as “preocupações” do Presidente seriam “devidamente ponderadas”. Da parte dos partidos, as reações ao veto presidencial também não tardaram.

Também a Iniciativa Liberal veio concordar com a exigência de "transparência" pedida por Marcelo Rebelo de Sousa. "Logo no início das reações ao diploma em setembro, a IL foi o único partido que alertou para a transparência do processo porque pareceu muito estranho o Governo ter dito que iria negociar com os interessados e depois iria fazer um caderno de encargos.

, disse ao Expresso José Gusmão, eurodeputado bloquista. Também Vasco Cardoso, membro do comité central do PCP, defendeu que aquilo que Marcelo "quer precaver" não é possível se a privatização seguir em diante. António Costa já veio responder às "preocupações" do PR que serão "devidamente ponderadas".

. "A TAP está hoje sobrecapitalizada, está a ter receitas positivas, tem futuro. E é neste momento que o Governo pretende vender uma das últimas empresas nacionais que só existe porque está na mãos do Estado, no privado já teria desaparecido", disse Vasco Cardoso à RTP.

“A expectativa é a de que o veto gere um debate mais plural e democrático sobre TAP e o seu papel na economia portuguesa capaz de reverter essa decisão”Caso o Governo insista seguir com a reprivatização sem diálogo com os partidos, o bloquista apenas vê uma “obsessão” com aquilo que é “público”. O PCP endureceu o tom e falou num “crime económico para os interesses sociais” no cenário do executivo socialista se mantiver irredutível.

