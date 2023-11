Veterinários pedem 'provas irrefutáveis' sobre idade de Bobi, o cão português que era o mais velho do mundo

, em Conqueiros, no concelho de Leiria. No passado sábado, 21 de outubro, foi noticiada a morte daquele que era considerado o cão mais velho do mundo pelo Guinness World Records, com 31 anos e 165 dias. Agora, há quem duvide que seja possível um cão viver o equivalente a 200 anos humanos.Veterinários e não só, têm escrutinado a vida do cão português em busca de evidências sobre a sua idade.

Segundo Chambers, é comum os donos não terem a certeza da idade exata do seu cão, sendo que também acontece os pais substituírem um animal morto por um novo, por exemplo, quando há crianças na família, para evitar que estas fiquem perturbada. Assim, os registos clínicos podem ser imprecisos.

Para o veterinário, um cão ter 31 anos “é o equivalente a um ser humano viver até aos 200 anos, o que, tendo em conta as nossas capacidades médicas atuais, não é plausível. Alegações extraordinárias requerem provas extraordinárias e não foram apresentadas provas concretas da sua idade.” headtopics.com

Andrew Knight, professor emérito de bem-estar veterinário, acredita que pode ajudar a deslindar a dúvida comparar Bobi com outros cães também em idade avançada. Leonel Costa, dono do cão desde os oito anos, não quis prestar declarações ao jornal britânico . No entanto, em Fevereiro,, o seu tutor garantiu que, ainda que não quisesse pensar no funeral do seu melhor amigo, “o corpo não será dado para a ciência, como muitos querem”.Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.

