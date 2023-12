Veteranos israelenses denunciam a ocupação na Cisjordânia

Um idoso palestiniano testemunha a demolição de uma casa, ordenada por Israel, numa aldeia a sul de Hebron, na Cisjordânia ocupada. Apesar de ser um dos mais conhecidos rostos do movimento, Ori Givati não é o único a denunciar o que se passa nos territórios palestinianos, particularmente na Cisjordânia.

Há centenas de veteranos que, como ele, percorrem o mundo a falar das suas experiências como agentes de uma visão messiânica imposta por uma classe política cada vez mais extremista e que está a destruir qualquer esperança de um futuro em paz. Diretor de políticas da Breaking the Silence, uma associação de veteranos que tem como objetivo explicar a realidade da ocupação, denuncia o messianismo que vê nos líderes políticos e diz que, dia 7 de outubro, o seu país falhou em providenciar a única coisa que os sucessivos governos de Israel dizem valorizar acima de tudo: segurança. O ataque do Hamas às comunidades do sul de Israel não foi um falhanço de segurança





Colonos israelenses ameaçam família palestiniana na CisjordâniaHafez Hureini, de 53 anos, vive em At-Tuwani, uma pequena aldeia palestiniana na Cisjordânia. Desde 7 de outubro, ele e sua família estão sob ameaça constante dos colonos israelenses, que controlam suas terras com o apoio do exército. Hureini relata que não podem sair de casa sem correr risco de vida.

Cultivo de alfaces em estufa na CisjordâniaUma fila verde, uma fila roxa. Num padrão desenhado com minúcia, alinham-se 11 mil alfaces numa estufa a sul de Belém, na Cisjordânia. São cultivadas com recurso a tecnologia hidropónica e dependem apenas de água para crescer, não precisam de fixar raízes no solo. Uma raridade por estes lados, onde a terra é sempre fator de divisões.

Conflito israelo-palestiniano: mais de três mil estudantes morreram em Gaza e na CisjordâniaA UNRWA, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados palestinianos, revelou que não pode atualmente levar ajuda ao norte da Faixa de Gaza. Os fundos adicionais ajudarão a cobrir os custos da guerra de Gaza, tais como a indemnização dos reservistas militares e o alojamento de emergência para os deslocados internos.

Guerra no Médio Oriente. A evolução do conflito entre Israel e o HamasA duas semanas do Natal, os enviados da RTP Paulo Jerónimo e José Pinto Dias estão junto à igreja da Natividade, em Belém, na Cisjordânia, onde desta guerra também tem impacto.

Conflito israelo-palestiniano continua com ataques do Hamas e retaliação de IsraelMoscovo apela à ONU para organizar conferência internacional sobre o conflito entre Israel e Hamas. Reportagem em Israel mostra que a guerra está a paralisar o setor do turismo. Ataque com drones israelitas mata sete palestinianos na Cisjordânia. Ministério da Saúde do Hamas anuncia 18 608 mortos desde o início dos ataques aéreos israelitas. Chuva forte agrava situação dos palestinos nos campos de refugiados em Gaza.

Guerra no Médio Oriente. A evolução do conflito entre Israel e o HamasAs forças israelitas continuam a avançar em Gaza. No terreno, além das investidas nessa cidade, Israel intensifica também as incursões em várias zonas da Cisjordânia. O relato é do enviado especial da Antena 1 ao Médio Oriente, Luís Peixoto.

