Vereadores do PS votarão contra qualquer nome para a nova administração da Gebalis

Os vereadores do PS na Câmara Municipal de Lisboa anunciam que vão votar “contra qualquer nome” para a nova administração da Gebalis enquanto a empresa municipal nãode José Pedro Aguiar-Branco, atual Presidente da Assembleia da República.

O substituto de Gonçalo Melo Sampaio, que seguiu da administração da empresa municipal para a chefia do gabinete do novo ministro da Economia, será votado esta quarta-feira, em reunião de Câmara. Os vereadores do PS anunciaram, em comunicado, “que votarão contra qualquer nome indicado pela CML em nome da transparência e da preservação do bom nome das empresas municipais”.

Gebalis recusa revelar quem foram os concorrentes no contrato adjudicado a sociedade de Aguiar-Branco Os vereadores do PS apontam ainda a o facto de a contratação do escritório de Aguiar Branco ter sido “assumida por um administrador que, em 2011, foi adjunto de Aguiar-Branco no ministério da Defesa”. “O referido administrador abandonou a Gebalis cinco dias depois desta contratação, assumindo posição como chefe de gabinete do ministro da Economia”, recordam.Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.

Vereadores PS Câmara Municipal De Lisboa Gebalis Administração José Pedro Aguiar-Branco

