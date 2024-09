Vereadora de Habitação surge em protesto e recebe críticas

Voo com 44 portugueses repatriados do Líbano chega a Lisboa este sábadoVereadora com o pelouro da habitação surgiu na manifestação sem avisar, mal falou com manifestantes e dirigiu-se aos jornalistas para dizer que a autarquia está"muito preocupada" em resolver o problema da habitação em Lisboa .

“A autarquia está muito preocupada para resolver o problema da habitação em Lisboa. É uma pressão muito grande que queremos ver resolvida eo “puro oportunismo” da vereadora, que não se mostrou disponível para falar a organização da manifestação. Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, acompanhada por Fabian Figueiredo, participa na manifestação"Casa para Viver" em Lisboa. Foto: António Cotrim/Lusa

“Estamos aqui para dizer que podemos mudar as coisas, uma alternativa que ponha tetos às rendas, que acabe com movimentos especulativos, que impeça a venda de casas a não residentes”, indicou.

Habitação Protesto Lisboa Filipa Roseta Câmara Municipal

