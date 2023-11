Ventura recebido em Belém na quarta-feira com TAP e fim do SEF na agenda

O Chega vai ser recebido pelo Presidente da República na quarta-feira com a TAP e a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras na agenda, disse este domingo André Ventura, acusando o Governo de "irresponsabilidade" nos dois temas.

"O Presidente da República comunicou-me que me receberá em audiência no próximo dia 1, quarta-feira, às 18h, e onde, a par do tema da saúde, necessariamente levaremos estes dois temas para a reunião com o chefe de Estado", disse este domingo o presidente do partido, André Ventura, no Porto.Marcelo Rebelo de Sousa

por entender que são "neste momento, uma sombra que se abate sobre Portugal, nos seus vários domínios, de mobilidade e de segurança".

Para André Ventura, "mesmo a absorção por parte da PSP, da GNR e da Polícia Judiciária destes vários elementos nos seus corpos policiais necessitavam de alterações às leis orgânicas da PSP e da GNR". "A única intenção que o Governo tinha, que era diminuir a burocracia na entrada e no processo de regularização de estrangeiros, não se compreende, nem ninguém compreende, como é que isso vai ser feito", apontou.

Quanto à TAP, André Ventura acusou o primeiro-ministro, António Costa, de "irresponsabilidade e amadorismo" nos últimos dias, queixando-se de que o Chega "não sabe qual o valor de", que "empresas incluem o consórcio apto ou com vontade de adquirir" a companhia, ou se os 3,2 mil milhões de euros injectados pelo Estado serão recuperados, e quem suportará eventuais custos com indemnizações.

