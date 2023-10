Ventura: 'Começa a ser tempo' de marcar eleições legislativas

O líder do Chega afirmou esta sexta-feira que"começa a ser tempo" de devolver aos portugueses a decisão sobre que governo querem, adiantando que na quarta-feira vai perguntar a Marcelo se o executivo de António Costa"passou no teste".

Em declarações aos jornalistas em Barcelos, no distrito de Braga, onde participou num jantar-comício com militantes, André Ventura anunciou que o Chega vai ter uma audiência na quarta-feira com o Presidente da República, para falar sobre a saúde."Recebi hoje da parte da República a confirmação de que aceitou o nosso pedido de audiência e que o mesmo decorrerá na próxima quarta-feira, dia 01, e que será precisamente sobre a questão da saúde", referiu.

Segundo Ventura, Marcelo disse há um ano e meio que iria avaliar este Governo tendo por base, essencialmente, as questões da saúde e da educação."O que lhe vamos dizer no dia 01, e ao fim deste tempo todo, é e ele acha então que o Governo passou o teste ou se não é tempo de devolver aos portugueses a decisão sobre que governo querem. E eu acho que começa a ser tempo de isso acontecer", sublinhou. headtopics.com

Para Ventura, a saúde"continua um caos" e, na educação continua-se"a ver professores em greve e a marcar greves".

