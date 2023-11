Ventura acusa Governo de 'provocação baixa' ao PR e pede 'cartão vermelho' a Pizarro

Estas posições foram transmitidas por André Ventura no Palácio de Belém, em Lisboa, no final de uma audiência que requereu ao chefe de Estado, que durou cerca de 45 minutos e durante a qual esteve acompanhado pelos vice-presidentes do partido Marta Trindade e Pedro Frazão.

Perante os jornalistas, André Ventura considerou que o Governo, na terça-feira, na sessão de encerramento do debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2024,"fez uma provocação inadmissível ao Presidente da República e ao parlamento português, escolhendo para o discurso final o ministro João Galamba"."É uma provocação desnecessária, evidente e direta.

Ainda sobre outros temas da sua audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente do Chega considerou essencial a demissão do ministro Manuel Pizarro face"ao caos que se vive na saúde", tendo pedido ao chefe de Estado"um cartão vermelho".

Eurico Brilhante Dias defende que PS foi essencial à estabilidade e teve negociações duras com Governo De acordo com André Ventura, o Chega e Marcelo Rebelo de Sousa partilham ainda outra preocupação:"Nos últimos tempos, o executivo socialista, para fugir ao controlo parlamentar e presidencial, tem optado por fazer uma espécie de Governo administrativo, governando através de portarias e não de decretos ou propostas de lei".

