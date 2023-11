Venham adeptos ferrenhos, bandeiras vermelhas e qualificações falhadas que ele ganha mesma: Max vence no México e volta a fazer história

Com Max Verstappen já tricampeão mundial consagrado, a temporada da Fórmula 1 assumiu um novo desafio até ao final: será que, até ao derradeiro Grande Prémio de Abu Dhabi no final de novembro, alguém para lá do piloto neerlandês e da Red Bull vai conseguir ganhar uma corrida?italiana foi mesmo a única equipa que conseguiu roubar um triunfo à Red Bull em 2023, com a vitória de Carlos Sainz em Singapura, e continuava a perseguir um...

O Max tem sido extremamente forte no ritmo em corrida, esta temporada, e temos muito trabalho para fazer para os igualar. Verstappen agarrou mesmo a liderança, seguido de Leclerc e Sainz, com Ricciardo a conseguir segurar o 4.º lugar à frente de Hamilton, Piastri e Russell.

e Norris ia tendo algumas dificuldades para realizar a corrida de recuperação que seria expectável. Ao mesmo tempo, Yuki Tsunoda foi o primeiro a parar para largar os pneus médios e trocar para duros.perto da 20.ª volta, com a Red Bull a apostar numa estratégia de uma única paragem, e regressou no 7.º lugar. headtopics.com

e reconquistando a liderança do Grande Prémio na sequência da paragem de Leclerc. Mais atrás, Lando Norris já ia retirando o melhor do McLaren e entrou no top 10 a meio da corrida. Hamilton depressa procurou ultrapassar Leclerc, falhando a primeira tentativa mas confirmando a subida ao segundo lugar à segunda, distanciando-se do Ferrari em poucas voltas apesar de não ter conseguido aproximar-se de Verstappen. Já pouco mudou até ao fim:

