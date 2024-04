Vendas de telemóveis da Samsung aumentam e Apple cai no mercado

Segundo os dados da consultora IDC, as vendas de telemóveis da Samsung aumentaram 7,8% e as da Apple caíram 10%.

Com a queda de 10% nas vendas, para 50,1 milhões , a Apple volta ao segundo lugar, com uma participação de 17,3%. A fabricante de iPhones está a ser prejudicada pela intensificação da concorrência dos fabricantes de smartphones Android. Por exemplo, a Huawei e a Xiaomi têm vindo a ganhar uma maior posição no mercado.

Vendas Telemóveis Samsung Apple Mercado

