Venda de livros em Portugal aumentou 3,4% no 3.º trimestre

Relativamente aos pontos de venda, 69,2% dos livros vendidos no terceiro trimestre foram escoados por livrarias, enquanto 30,8% foram vendidos por hipermercados. Isto reflete-se igualmente nos valores de venda, já que 78,3% do total do valor arrecadado no mercado livreiro foram para as livrarias e 21,7% para os hipermercados.com um peso médio de 34,5% no total das vendas, um preço médio de 16,02 euros por livro e um valor apurado correspondente a 40% do total.

Seguem-se os livros infantojuvenis, cujas vendas representaram 30,7% do total e contribuíram em 24,2% para o encaixe financeiro total. O preço médio a que estes livros foram vendidos foi de 10,86 euros. O género menos representativo é o das campanhas/exclusivos, que contribuíram com 3,3% em número de unidades vendidas, com 1% do valor final apurado, tendo o preço médio destas publicações rondado os 4,15 euros.

