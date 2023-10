Venda de livros em Portugal aumentou 3,4% no 3.º trimestre face a 2022

Mais de 3,3 milhões de livros foram vendidos em Portugal entre julho e setembro deste ano, o que traduz umSegundo a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), no terceiro trimestre deste ano foram vendidos mais de 3,3 milhões de livros (3.362.470), o que representou um encaixe financeiro de 46.373.348 euros.

A APEL baseou-se no dados disponibilizados pela Gfk, entidade independente que faz auditoria e contagem das vendas de livros ao longo do ano, que revela ainda que, em termos de vendas, estes 46,3 milhões de euros representam um acréscimo financeiro de mais de 6,1% face ao terceiro trimestre de 2022. Para tal terá contribuído igualmente oEntre julho e setembro deste ano, entraram em circulação no mercado 2.

. Isto reflete-se igualmente nos valores de venda, já que 78,3% do total do valor arrecadado no mercado livreiro foram para as livrarias e 21,7% para os hipermercados., com um peso médio de 34,5% no total das vendas, um preço médio de 16,02 euros por livro e um valor apurado correspondente a 40% do total. Em segundo lugar, surgem os livros de não ficção (31,5%), a um preço médio de 15,22 euros, correspondendo a 34,8% do valor total angariado. headtopics.com

Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Venda de livros em Portugal aumentou 3,4% no 3.º trimestre face a 2022Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Venda de livros em Portugal aumentou 3,4% no 3.º trimestre face a 2022A APEL baseou-se no dados disponibilizados pela Gfk, entidade independente que faz auditoria e contagem das vendas de livros ao longo do ano, que revela ainda que, em termos de vendas, estes 46,3 milh&245;es de euros representam um acr&233;scimo financeiro de mais de 6,1% face ao terceiro trimestre de 2022. Consulte Mais informação ⮕

Animais não merecem abandonoEm Portugal houve 42 mil animais abandonados em 2022. Consulte Mais informação ⮕

BCE deverá manter taxas de juro inalteradas pela primeira vez desde julho de 2022O Banco Central Europeu (BCE) deverá manter hoje as taxas de juro inalteradas, na primeira pausa do ciclo de subidas dos juros iniciado em julho de 2022, segundo a expectativa dos mercados. Consulte Mais informação ⮕

Benefícios fiscais concedidos em 2022 subiram 16% para 2.879,9 MEVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

BCE deverá manter hoje as taxas de juro inalteradas pela 1.ª vez desde julho de 2022Embora a inflação permaneça elevada na zona euro (4,3% em setembro), o BCE deverá querer esperar para ver como evoluem os preços (desde logo da energia) e o crescimento económico, segundo analistas. Consulte Mais informação ⮕