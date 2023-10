Venda de livros em Portugal aumentou 3,4% no 3.º trimestre face a 2022

Mais de 3,3 milhões de livros foram vendidos em Portugal entre julho e setembro deste ano, o que traduz um aumento de 3,4% face ao período homólogo, apesar de o preço dos livros ter subido

A APEL baseou-se no dados disponibilizados pela Gfk, entidade independente que faz auditoria e contagem das vendas de livros ao longo do ano, que revela ainda que, em termos de vendas, estes 46,3 milhões de euros representam um acréscimo financeiro de mais de 6,1% face ao terceiro trimestre de 2022. Entre julho e setembro deste ano, entraram em circulação no mercado 2.140 novos livros, menos 19 do que no mesmo período do ano passado.

Por categoria, o género mais procurado foi a ficção, com um peso médio de 34,5% no total das vendas, um preço médio de 16,02 euros por livro e um valor apurado correspondente a 40% do total. Seguem-se os livros infantojuvenis , cujas vendas representaram 30,7% do total e contribuíram em 24,2% para o encaixe financeiro total. O preço médio a que estes livros foram vendidos foi de 10,86 euros. headtopics.com

