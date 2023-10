Vem aí chuva e trovoada. Depressão Celine afeta o continente e a Madeira

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a

"Prevê-se precipitação persistente, por vezes forte e ocasionalmente acompanhada de trovoada, em especial no Minho e Douro Litoral", lê-se no comunicado.

Para sábado, o IPMA prevê também"rajadas de vento até 75 quilómetros/hora no litoral e nas terras altas, em especial da região Norte, e agitação marítima com ondas de noroeste até seis metros de altura significativa, que deverão diminuir gradualmente de altura a partir da tarde". headtopics.com

Em termo de precipitação, o IPMA emitiu aviso laranja para os distritos de Braga, Porto e Viana do Castelo (entre as 09h de sábado e as 03h de domingo), devido a chuva persistente, e por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada, antecedidos de aviso amarelo desde as 18h17 de hoje.

Para os distritos de Beja, Faro (das 18h17 de hoje às 18h de sábado), Setúbal (18h17 de hoje às 00:00 de domingo), Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo (12h de sábado às 06h de domingo) foram emitidos avisos amarelos para agitação marítima, devido a ondas de noroeste com quatro a cinco metros. headtopics.com

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe"situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

