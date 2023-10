Veículo solar construído por universitários percorreu 1.000 km no deserto

Um grupo de estudantes da Universidade Técnica de Eindhoven (TU/e) concluiu com sucesso um exaustivo test drive de 1.000 quilómetros nos terrenos desafiadores de Marrocos do seu veículo solar.

O Stella Terra, criado pela equipa Solar Team Eindhoven, percorreu leitos de rios secos, florestas densas, caminhos íngremes nas montanhas e areias soltas do deserto para destacar o potencial de uma tecnologia robusta de transporte sustentável.

O Stella Terra, de dois lugares e homologado para uso rodoviário, aproveita a energia solar através de painéis no telhado, o que lhe confere autossuficiência energética, com autonomia de mais de 630 quilómetros em dia de Sol, com autonomia off-road de aproximadamente 550 km, dependendo do terreno. headtopics.com

Os elementos da equipa confessaram que, quando embarcaram na viagem, não tinham certeza se conseguiriam fazer todo o caminho apenas com energia solar. Mas durante a viagem, Stella Terra acabou por usar 30% menos energia do que o esperado, o que significa que toda a viagem foi feita com a energia do Sol e não dependeu de estações de carregamento.

Cátia Reis: “A nossa fisiologia responde ao sol, não ao relógio de pulso”Cientistas defendem que hora de Inverno se deveria manter o ano inteiro. “Aquilo de que necessitamos e que é desejável é que estejamos perfeitamente alinhados com a hora solar”, afirma especialista. Consulte Mais informação ⮕

De tempestade tropical a furacão de categoria 5 em 24h: Otis atinge o MéxicoCidade de Acapulco atingida por ventos que chegaram aos 265 km/h. Consulte Mais informação ⮕

Mãe deixa duas crianças dentro de carro enquanto está num bar na FlóridaAgente da polícia encontrou o veículo. Consulte Mais informação ⮕

Homem de 39 anos detido por manipular tacógrafoSuspeito adulterava os dados de registo e memorização da marcha do veículo. Consulte Mais informação ⮕

Radar que é armadilha em Benavente dá duas multas num segundoNo troço em causa não é permitido circular a mais de 50 km/h, mas o radar está instalado apenas metros após uma placa de 70 km/h. Consulte Mais informação ⮕