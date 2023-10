Vasco Seabra confia no Estoril Praia em campeonato “competitivo e difícil”

O treinador do Estoril Praia, Vasco Seabra, reiterou hoje a"confiança" nos seus jogadores numa I Liga de futebol que considera"um campeonato extremamente competitivo e difícil", ambicionando a vitória sobre o Portimonense, na nona jornada da prova

Vasco Seabra considera, ainda assim, que esse será um momento do jogo a ter em atenção como qualquer outro e que não deve ser encarado de forma especial. “Mais do que estarmos preocupados ou concentrados na posição que ocupamos neste momento, sabemos até onde queremos ir e que temos um caminho claro para percorrer e sabemos que só temos uma hipótese de conseguir jogar para vencer, que é estarmos no nosso melhor, nos nossos limites e a 100% das nossas capacidades”, registou.

“Estou feliz por estar com estes jogadores e também por estar nesta estrutura e neste clube. Tenho uma confiança muito grande no que fizemos neste mês e no que nos projeta no presente e no futuro próximo. Por isso, estou muito satisfeito com o grupo e com o que é a sua entrega também, pelo que estou confiante sobre o que vamos conseguir fazer daqui para a frente,” assumiu. headtopics.com

