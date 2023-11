Vasco Cotovio. “Estive no sítio certo à hora certa”

Galardoado com um Emmy pela investigação ‘Maduro’s Blood Gold’, Vasco Cotovio tem 35 anos e trabalha há 9 na CNN em Londres. Explica que, no jornalismo, o essencial é “ganhar estaleca” o mais cedo possível e explica que os seus sonhos são dar aulas, escrever um livro e fazer documentário.Estudou Comunicação Social e Cultural na Universidade Católica Portuguesa e fez o primeiro estágio na SIC Notícias.

O interesse pelo jornalismo surgiu no 9.º ano. Na altura, leu um livro que era uma coletânea de alguns trabalhos de jornalistas portugueses durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais e achou que “era muito importante e incrivelmente corajoso”. Começou “a ganhar o bichinho” e compreendeu “que os jornalistas fazem a diferença”.

Depois do estágio, juntou dinheiro e foi fazer o mestrado para Londres. Estudou Relações Internacionais. Quando acabou o mestrado – a dissertação foi sobre embedding no contexto da guerra do Iraque –, estavam à procura de uma pessoa outra vez e acabou por voltar à SIC Notícias até entrar na CNN. headtopics.com

“Em setembro, fez 9 anos que comecei! A adaptação foi boa porque há bastantes portugueses na CNN. Aquilo que me custou foi ouvir falar inglês constantemente e até acho que o meu inglês é bastante bom porque sempre o falei!”, explica, lembrando que, no primeiro dia, o chefe falou com ele e não percebeu uma única palavra do que ele disse.

Antes do estágio em desporto acabar, pediu ao chefe para ir conhecer outros departamentos onde poderia eventualmente começar a trabalhar enquanto freelancer.Apesar de já ter explorado os mais variados temas ao longo do seu percurso profissional, considera que a América Latina tem sido o território que lhe tem dado mais histórias para contar. headtopics.com

